Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı - Son Dakika

Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı
12.03.2021 12:24
Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı.
Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı.
Sivas'ın Zara ilçesinde 9 Mart tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir şahıs durdurularak üzeri arandı. Şahsın üzerinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'nce gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS
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