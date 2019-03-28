Son Dakika Haberleri: Adgiad'dan Aday Tavsiyesi Açıklaması

Adgiad'dan Aday Tavsiyesi Açıklaması

1 saat önce

Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Derneği (ADGİAD), CHP listesindeki bir meclis üyesi adayının kendileri tarafından tavsiye edildiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Adgiad'dan Aday Tavsiyesi Açıklaması, System.String[]
Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Derneği (ADGİAD), CHP listesindeki bir meclis üyesi adayının kendileri tarafından tavsiye edildiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

CHP Antalya il başkanı Ahmet Kumbul tarafından bazı basın ve yayın organlarına verilen demeçlerde, partilerince aday gösterilen bir belediye meclis üyesinin ADGİAD tarafından teklif ve tavsiyesi ile aday gösterildiğinin iddia edildiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: " Derneğimiz bir iş adamları derneği olup, amaç ve faaliyet konusu, iş hayatı ile ilgilidir. Derneğimiz kurumsal olarak herhangi bir siyasi faaliyette bulunmamakla beraber, doğası gereği herhangi bir siyasi partiye de yakınlığı bulunmamaktadır. Dernek üyesi olup, kendi adına siyasi faaliyet gösteren üyelerimizin bu faaliyet ve adaylıkları kendi şahsi tasarruflarıdır. Bu bağlamda derneğimizin hiçbir siyasi partiye aday tavsiyesi veya telkini bulunmamaktadır. Sayın Kumbul'un bu yöndeki açıklamaları gerçek dışı olup, hukuki haklarımızı saklı tutar, kamuoyuna saygı ile duyururuz." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Güncel
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