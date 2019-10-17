Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor
56 dakika önce
Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.
Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:56
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