Son Dakika Haberleri: Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor
Son Dakika Dünya Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

56 dakika önce

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:56 
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