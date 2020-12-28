Adı "casusluk faaliyetlerine" konu olan rengin logosu 703 çalışma arasından seçilecek - Son Dakika

Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen Edirne kırmızısı için açılan logo yarışmasına 703 eser başvurdu.

Trakya Üniversitesince renge kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla "Edirne kırmızısı" logo yarışması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen ödüllü logo yarışmasına 400'den fazla kişi 703 eserle başvurdu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınan eserler arasından özgünlük, temaya bağlılık, genel sunum, renk uyumu, estetik değer, eserin kompozisyonu ve tasarımı parametrelerinin esas alındığı elemeler sonrası belirlenecek logo, üniversitenin "Edirne kırmızısı" için yürüttüğü tüm kurumsal çalışmalarda kullanılacak.

Bilgisayar hediye edilecek yarışmanın kazananı 30 Aralık Çarşamba günü ilan edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, renge bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal alandaki birçok çalışmayla kent kimliğine kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Geçmişte birçok devleti peşinden koşturan, sırrını çözene ödüllerin verildiği "Edirne kırmızısı"nın doğduğu topraklarda yeniden hayat bulduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de Trakya Üniversitesi olarak birçok disiplinde değerlendirdiğimiz 'Edirne kırmızısı'na hem kurumsal bir kimlik kazandırmak hem de rengin kullanım alanlarını genişletmek için bir logo tasarım yarışması düzenledik.

Türkiye'nin dört bir yanından rekor sayılabilecek başvurunun olması bizleri zorladığı kadar memnun da etti. Belirlenecek logomuzun şehrimize uğur getirmesini temenni ediyor, katılım gösteren tüm yarışmacılara teşekkürlerimi sunuyorum."

Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek, bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu.

Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte untulmaya yüz tuttu.