Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket - Son Dakika
Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket - Son Dakika Spor

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyasporda adı sıkça transfer dedikodularına karışan Guilhermenin durumu belirsizliğini koruyor.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyasporda adı sıkça transfer dedikodularına karışan Guilhermenin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise sosyal medya hesabında yazan Yeni Malatyaspor ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirdi. Guilherme, geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansına (DHA) verdiği özel röportajda Malatya'da çok mutluyum. Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor ifadelerini kullanmıştı.


Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.


Batı Çalışma Grubu, Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:32 
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