PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı - Son Dakika

PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Son Güncelleme: 06.09.2023 14:00

Paris Saint-Germain, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda adı Galatasaray ile anılan Marco Verratti'ye yer vermedi.

Galatasaray ile adı anılan Marco Verratti, Paris Saint-Germain tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda ismi yer almayan Marco Verratti, PSG formasıyla bu sezon henüz süre bulamadı. İtalyan orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paris Saint-Germain, Marco Verratti'yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı

416 MAÇA ÇIKTI

Marco Verratti, PSG ile toplam 416 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, 61 asist katkısı verdi. İtalyan orta saha Fransız ekibindeki kariyerinde 136 sarı ve 6 kırmızı kart gördü.

Paris Saint Germain, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Son Dakika: Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program açıklanıyor
14:17 Galatasaray ve Trabzonspor'dan Westerlo'ya! Emin Bayram ve Doğucan Haspolat imzayı atıyor
14:10 Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum
14:05 Güzel oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca baş başa sinemada görüntülendi
14:00 PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
13:52 Kırklareli'nde 4 kişinin sele kapılıp can verdiği bungalov evlerin kaçak olduğu ortaya çıktı
13:51 AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti
13:38 Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
13:33 Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak
13:30 Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 14:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement