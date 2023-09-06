PSG'de bir dönem kapanıyor! Verratti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray ile adı anılan Marco Verratti, Paris Saint-Germain tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda ismi yer almayan Marco Verratti, PSG formasıyla bu sezon henüz süre bulamadı. İtalyan orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

416 MAÇA ÇIKTI

Marco Verratti, PSG ile toplam 416 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, 61 asist katkısı verdi. İtalyan orta saha Fransız ekibindeki kariyerinde 136 sarı ve 6 kırmızı kart gördü.