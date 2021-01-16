Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı - Son Dakika

Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

16.01.2021 23:41

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada bulunan İrfan Can Kahveci'den sürpriz hamle geldi. Yıldız futbolcu Instagram hesabından Fatih Terim'i takibe aldı.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Instagram hesabından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i takibe aldı. Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fatih Terim transfer listesinde İrfan Can Kahveci'nin olduğunu açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti..

Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

BAŞAKŞEHİR 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise oyuncunun bonservisini 14 milyon Euro olarak belirlediklerini söylemişti.

GALATASARAY, İRFAN İÇİN SPONSOR ARAYIŞINDA

Başakşehir ile transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için sponsor arayışlarını sürdürüyor.

"Kaynak yaratmadan bu transferi yapamayız" diyen Başkan Mustafa Cengiz, sponsorla anlaştıktan sonra, ödemesi sezon sonunda olmak üzere 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Galatasaray'a kazandırmaya çalışacak.

Yıldız futbolcu ise Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda mutabakata vardı ve Galatasaray'a gitmek için Başakşehir'den izin istedi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zorluk çıkarmak istemediği, ancak bonservis konusunda geri adım atmayacağı da gelen haberler arasında.

Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

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Son Dakika Spor Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı - Son Dakika Spor


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