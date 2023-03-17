HAARP iddiasıyla gündem olan savaş gemisi Zonguldak açıklarında demirledi

NE OLMUŞTU?

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi. Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP'ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı. Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi.