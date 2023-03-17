HAARP iddiasıyla gündem olan savaş gemisi Zonguldak açıklarında demirledi - Son Dakika
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HAARP iddiasıyla gündem olan savaş gemisi Zonguldak açıklarında demirledi

17.03.2023 15:44

İstanbul'a gelişinden 3 gün sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük deprem felaketlerine sebep olduğu iddialarıyla sosyal medyada gündem yaratan ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi, Zonguldak-Ereğli açıklarında demirledi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

USS NİTZE ZONGULDAK AÇIKLARINDA

3 Şubat'ta İstanbul'a demirlemesinden 3 gün sonra Kahramanmaraş'ta depremlerin yaşanması nedeniyle sosyal medyada gündeme gelen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak- Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

NE OLMUŞTU?

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi. Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP'ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı. Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
  • Fikri : CHP nin Kılıçtaroğlu, nun Kankaları.. Kılıçtaroğlu,na HAMBURĞER Getirmiş.. Kılıçtaroğlu ABD li kankalarına ısmarlamış.. HAMBURĞERCIDE Yediklerim kesmedi, bir Gemi doldurup HAMBURĞERLERİ GÖNDERÎN DEMİŞ.. Cevap Yaz 28 25 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Zonguldak Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HAARP iddiasıyla gündem olan savaş gemisi Zonguldak açıklarında demirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAARP iddiasıyla gündem olan savaş gemisi Zonguldak açıklarında demirledi - Son Dakika
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