Son Dakika Haberleri: Adı Haçlılar Olan Rugby Takımı İsmini Değiştiriyor

Adı Haçlılar Olan Rugby Takımı İsmini Değiştiriyor

1 saat önce

Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'nun Christchurch kentinde bulunan iki camiye Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant tarafından silahlı terör saldırısı gerçekleştirimiş ve 50 müslüman hayatını kaybetmişti.

Adı Haçlılar Olan Rugby Takımı İsmini Değiştiriyor, System.String[]
Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'nun Christchurch kentinde bulunan iki camiye Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant tarafından silahlı terör saldırısı gerçekleştirimiş ve 50 müslüman hayatını kaybetmişti.

Bütün dünyada büyük yankı uyandıran bu kanlı eylem sonrası ülkenin Canterbury kentindeki Rugby takımı The Crusaders, (Haçlılar) müslümanlar için hassasiyet göstermek adına isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Yeni Zelanda Spor Bakanı Grant Robertson CNN'e yaptığı açıklamada "Canterbury'deki bu durum tabi büyük bir sorun. The Crusaders, Rugby dünyasında bilinen bir marka. Bence isim değişikliği konusunda görüşmelerin kısa süre içince başlaması gerekiyor." dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:16 

Yeni Zelanda, Güncel
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