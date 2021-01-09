Adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin: Kalbim boş değil
09.01.2021 23:03
"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" dedi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan "Sen Çal Kapımı" dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in dizi setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan Kerem Bürsin, özel hayatı ve rol arkadaşı Hande Erçel hakkında açıklamalarda bulundu.
"BİZ HANDE İLE ÇOK YAKINIZ"
Bürsin, Erçel hakkında "24 saat sette birlikte çalışıyoruz. Bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız" dedi.
"KALBİM BOŞ DEĞİL"
Muhabirin kendisine yönelttiği "Kalbiniz boş mu sorusuna?" ise Kerem Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" yanıtını verdi.
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