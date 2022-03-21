Adı Sevgi 3. Bölüm Fragmanı | "Elif hocayla hikayemizin Adı Sevgi oldu" - Son Dakika
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Adı Sevgi 3. Bölüm Fragmanı | "Elif hocayla hikayemizin Adı Sevgi oldu"

21.03.2022 10:43

1.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/C_nsbjuAyrs#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

1.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/C_nsbjuAyrs

#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Adı Sevgi, Doğukan, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Adı Sevgi 3. Bölüm Fragmanı | 'Elif hocayla hikayemizin Adı Sevgi oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Sevgi 3. Bölüm Fragmanı | "Elif hocayla hikayemizin Adı Sevgi oldu" - Son Dakika
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