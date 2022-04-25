Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!" - Son Dakika
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Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!"

25.04.2022 08:43

#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Adı Sevgi, Doğukan, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | 'Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!" - Son Dakika
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