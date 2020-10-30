Adıaman'da 149 adrese karantina - Son Dakika

Adıaman'da 149 adrese karantina

30.10.2020 13:26
Adıaman'da 149 adrese karantina, System.String[]

Adıyaman'da, 149 adres Korona Virüs salgını dolayısıyla karantina altına alındı.

Adıyaman'da, 149 adres Korona Virüs salgını dolayısıyla karantina altına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da 1 günde 149 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı. - ADIYAMAN

Adıaman'da 149 adrese karantina

Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıaman'da 149 adrese karantina - Son Dakika

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