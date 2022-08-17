Adidas, güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını duyurdu - Son Dakika
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Adidas, güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını duyurdu

17.08.2022 19:56
Adidas, güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını duyurdu

Adidas RPT-02 Sol isimli kulaklık tanıtıldı. Güneş enerjisinden beslenen kablosuz kulaklık, 80 saatlik pil ömrüne sahip.

Adidas, bataryasını güneş enerjisiyle dolduran yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. RPT-02 Sol isimli modelin kafa bandında güneş panelleri görevi gören esnek "güneş hücresi teknolojisi" bulunuyor. Bu sayede kulaklık yaklaşık 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. İşte Adidas RPT-02 Sol özellikleri ve fiyatı.

Adidas RPT-02 Sol özellikleri ve fiyatı

Spor ekipmanları üreticisi Adidas, teknoloji ve spor dünyasını birleştiren bir kulaklık geliştirdi. Güneş enerjisi teknolojileri geliştiren İsveçli Exeger ile birlikte üretilen Adidas RPT-02 Sol, kafa bandı kısmında Powerfoyle isimli bir güneş hücresine sahip.

Adidas, güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını duyurdu

20Hz – 20kHz frekans aralığında çalışan yeni Adidas kulaklığı, Bluetooth 5.2 üzerinden 10 metre mesafeye kadar bağlanabiliyor. Kulaklık üzerinde beş yönlü bir kontrol düğmesi yer alıyor ve düğme yardımıyla temel müzik kontrolleri gerçekleştirilebilir. Tüm özellikler için Adidas mobil uygulaması da bulunuyor.

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Suya karşı korumalı olan RPT-02 Sol, IPX4 sertifikasına sahip. Adidas ayrıca yeni nesil kulaklıkların yüzde 51'inin plastikten yapıldığını, ancak bu plastiğin yüzde 87'sinin geri dönüşümde kazanıldığını ifade etti.

Adidas RPT-02 Sol modelinin en büyük özelliği ise pil tarafında ortaya çıktı. Güneş enerjisinden beslenen bataryası sayesinde 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. Adidas ayrıca yeterli güneş ışığı sayesinde bataryanın süresiz kullanılabileceğini belirtti.

RPT-02 Sol'u güneş enerjisiyle şarj edemediğiniz durumlarda ise USB-C kablolu şarj desteği kullanılabilir. Tam şarjın ise yaklaşık iki saat süreceği ifade edildi.

Adidas, güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını duyurdu

Avrupa'da satışa çıkan Adidas RPT-02 Sol 229 dolardan ön siparişe açıldı. Şirket, ilk kargoların 24 Ağustos tarihinde yola çıkacağını ve ardından satış mağazalarındaki yerini alacağını dile getirdi.

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Kaynak: Shiftdelete

Adidas, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

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