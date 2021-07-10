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Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış - Son Dakika

Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış

10.07.2021 18:11

Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Adige Kültür Parkı görkemli şekilde açıldı.

Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Adige Kültür Parkı görkemli şekilde açıldı. Açılışta gençlerin Çerkes dansı yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Atakum Belediyesi ve Adige Kültür Derneği iş birliğiyle Atakum ilçesinde "Adige Kültür Parkı" açıldı. Açılış ilk olarak gençlerin Çerkes dansı yapması ile başladı. Herkes tarafından beğenilen gösteriden sonra kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, "Bugün 1864 yılında Anadolu'ya ayak basmış olan Çerkes sürgünlerinin çocukları olan bizler Adige Kültür Derneği ve Atakum Belediyesi iş birliği ile kurulmuş bulunan Adige Kültür Parkı'nın açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bununla birlikte olarak sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneğini sergileyen Sayın Cemil Deveci'ye ve Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Vefalı Samsun Çerkesleri bu jestinizi unutmayacaktır. 300 yıllık bir mücadelenin ardından Anadolu'ya gelen Çerkesler bağımsızlık savaşına katılıp savaşırken, diğer yandan farklı birikimleriyle ülkenin inşasında sosyal ekonomik ve kültürel katkılarda bulunmuşlardır. Tüm dünyaya savrulmuş olan Çerkesler için en kalabalık nüfusu barındıran Samsun önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle burada yapılan çalışmaların çok özel bir yeri olduğu bilinmelidir" dedi.

"Çerkeslerin benim barışçıl ve insan seven kimliğimde çok ciddi katkıları vardır"

Akabinde konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu coğrafyada en çok çile çeken, acı çeken Çerkesler. Onlar bizim yaklaşık 150 yıldır komşumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, sevgilimiz, vatandaşımız. 19 Mayıs şehri, İlkadım kenti, ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başkenti, bağımsızlık denildiğinde akla gelen ilk kent Samsun'dasınız. Çerkeslerin bir özelliği daha vardır. Çerkeslerin kadını bağımsızdır, özgürdür. Çerkes'in kadını erkeğine eşittir. Çerkes erkeklerde kadına ve çocuğa şiddet yoktur. Çerkeslerin benim barışçıl ve insan seven kimliğimde çok ciddi katkıları vardır. Ben sizin çocuklarınızım. Daha önceki günlerde Balkan Türkleri ile böyle bir etkinlik yapmıştık. Biliyorsunuz onlar da çok büyük acılar çektiler. Bu coğrafya, Anadolu coğrafyasının etrafı acılar coğrafyası. Biraz daha gür bir sesle biz barış istiyoruz, biz bu dünyada kardeşçe yaşamak istiyoruz, sesini yükseltmemiz gerekir. En gür seste sizden çıkmalı. Çünkü emperyalizmin, çünkü savaşın en büyük acısını, en büyük bedelini siz ödediniz" diye konuştu.

Kürsüye gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "İlkadım'da Adige Derneği'ne tarihi bir tesisi kültür amaçlı hediye ettik. Orada değerlendiriliyor, kullanılıyor. Göçlerini incelediğiniz zaman büyük acılar çekilmiştir. Bu coğrafyada bizim Türk milletinin bir özelliği var. Acı çekmediği coğrafya yok. Halen daha öyle. Suriye'de öyle, Irak'ta öyle, Afganistan'da öyle. Maalesef hala sıkıntı çekmeye devam ediyoruz. Sorun birbirimiz kucaklamayı, birbirimizi bağrına basmayı beceremiyoruz. Biz, biziz diyemiyoruz. Hep ben, o şeklinde ayrıştırma yöntemleri. Doğru olanlarla doğru hedefe hep birlikte ulaşırız. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konser verilerek program sonlandı.

Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış
Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış
Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış
Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış

Necattin Demirtaş, Cemil Deveci, İlkadım, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adige Kültür Parkı'na görkemli açılış - Son Dakika


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