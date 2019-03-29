Son Dakika Haberleri: Adıgüzel: "Ciddi Bir Motivasyonla Sürece Katkı Sunan Sandık Görevlilerimiz Var"

Adıgüzel: "Ciddi Bir Motivasyonla Sürece Katkı Sunan Sandık Görevlilerimiz Var"

20 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:40 Kaynak: AA

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