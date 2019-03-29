Adıgüzel: "Ciddi Bir Motivasyonla Sürece Katkı Sunan Sandık Görevlilerimiz Var"
20 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
'in açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -3-
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:40 Kaynak: AA
Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti
Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim
CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti