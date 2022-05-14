Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: "Bu Topraklara İhanettir" - Son Dakika
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Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: "Bu Topraklara İhanettir"

14.05.2022 13:57

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Tarım İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün oluruyla Fatsa’daki altın madeninin alanının genişletilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldığını söyledi. Adıgüzel, “Ordu için bu altın maden alanlarının ilan edilmesi bir ganimet değildir, bu topraklara ihanettir, rezalettir” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Tarım İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün oluruyla Fatsa'daki altın madeninin alanının genişletilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldığını söyledi. Adıgüzel, "Ordu için bu altın maden alanlarının ilan edilmesi bir ganimet değildir, bu topraklara ihanettir, rezalettir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fatsa'daki altın madeninin önünde açıklama yaptı. Adıgüzel, "Fatsa'daki altın madeni önündeyiz. Şehre ne kadar yakın olduğunu görecek bir alandayız. Yeşil Fatsa'mızın bağrındaki sarı çıbanı görüyorsunuz. Altın madeni diye iki bin dönümlük işgali görüyorsunuz. Dört bin dönüme çıkarılmak için yeni ÇED başvurusu yapıldı. Bu maden Fatsa'ya yakın değil direkt Fatsa'nın üzerinde. Fatsa'nın üstünde siyanür havuzları var, daha fazlası yapılmak isteniyor" dedi. Adıgüzel şöyle devam etti:

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA KUYTU KÖŞELERDE PAZARLIK YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK"

"ÇED sürecinin durdurulma kararı çıktı ama aldığımız bilgiler kapalı kapılar arkasında kuytu köşelerde pazarlıklar yapıldığı, bu sürecin tekrar harekete geçirilmeye çalışıldığı ve Ordu Valiliği ve valiliğe bazı dairelerin destek verdiğini öğrendik. Ordu Büyükşehir Beledyesi'nin olumsuz rapor verdiğini, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Tarım İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün olumlu rapor verdiğini gördük. Zaten bu Orman İşletme ormanı korumuyor, orman işletme değil siyanür püskürtme şefliği gibi davranıyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, uluslararası maden kartellerinin taşeronu gibi davranıyor."

Altın madeninin işgal ettiği 2 bin dönüm alanda devlete taahhüt ettiği gelirin yıllık 2 milyon doların altında olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, şöyle konuştu:

"KARINCA YAŞAMIYOR, OT BİTMİYOR"

"Aynı alana bugün fındık dikilse senede 600 ton fındık almak mümkün bunun ise ülkemize getirisi 3 milyon dolardan aşağı değil. Yani bu altın madeninin devlete verdiğinin iki katını aynı maden alanında fındık üreterek bu ülke kazanabiliyor. O topraklarda yüz yıl bir şey yetişmeyecek. Şu anda karınca bile yaşamıyor ot bitmiyor, ağaç dikiyorlar ağaç tutmuyor."

"BU TOPRAKLARA İHANETTİR"

Adıgüzel, medyaya ve vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Bugün Yukarıtepe yarın bir başka tepe. Bütün vatanseverlere çağrı yapıyorum; Fatsa'nın bu çığlığına kulak verin. Bugün siz Fatsa'ya yardım etmezsen yarın da size Fatsa yardım edemez. Çünkü burada yarın sizde. Mücadeleyi topyekün vermemiz lazım. Ordu'ya gelip senin vergileriyle ile maaş alıp seni ve toprağını satanlardan hesap sor. Ordu Valisi, daire müdürü bugün burada, yarın burada yok. Ordu için bu altın alanlarının ilan edilmesi bir ganimet değildir, bu topraklara ihanettir, rezalettir. Türkiye'nin dört bir tarafı maden kartelleri tarafından istila halindedir."

Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: Bu Topraklara İhanettir
Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: Bu Topraklara İhanettir
Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: Bu Topraklara İhanettir
Adıgüzel, Fatsa'da Altın Madeninin Genişletilmesi Talebine Tepki Gösterdi: Bu Topraklara İhanettir

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Kaynak: ANKA

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