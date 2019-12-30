Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Nişantaşı Divine Jazz Club'te sahne aldı. Usta sanatçı, Noel Konseri adlı gecede noel şarkıları söyledi.



Atilla Özdemiroğlu, Modugno lakabını taktı



Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti.



İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich'ten gitar dersleri aldı.



İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye'nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek



kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.



Atilla Özdemiroğlu ona Modugno adını taktı.