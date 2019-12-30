Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri - Son Dakika
Son Dakika Magazin Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri - Son Dakika Magazin

Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri

6 saat önce

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Nişantaşı Divine Jazz Club'te sahne aldı.

Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri, System.String[]

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Nişantaşı Divine Jazz Club'te sahne aldı. Usta sanatçı, Noel Konseri adlı gecede noel şarkıları söyledi.


Atilla Özdemiroğlu, Modugno lakabını taktı


Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti.


İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich'ten gitar dersleri aldı.


İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye'nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek


kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.


Atilla Özdemiroğlu ona Modugno adını taktı.

Nişantaşı, Noel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz
MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı

Son Dakika Haberleri
21:02 Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi - Son Dakika Magazin
20:08 Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz - Son Dakika Magazin
19:41 Port Of Point'da yeni yıl partisi - Son Dakika Magazin
19:41 Neden İngilizce öğrenemiyoruz - Son Dakika Magazin
19:41 Gülten Karaböcek İzdihamı - Son Dakika Magazin
18:44 MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adil Akbaşoğlu'ndan Noel Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]