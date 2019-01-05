Adil Aşırım Seçim Çalışmalarına Başladı

AK Parti Iğdır
Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım
, Iğdır'da seçim çalışmalarına başladı.
Aşırım, Ankara
'dan geldiği Iğdır'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan araç konvoyuyla karşılandı.
Daha sonra şehir turu atarak AK Parti İl Başkanlığına gelen Aşırım, yol boyunca vatandaşları selamladı.
İl başkanlığı binası önünde kurulan platformda halka seslenen Aşırım, Iğdır'da yıllardır süre gelen sorunların çözüleceğini belirtti.
Kuracağı ekibiyle Iğdır'ın sorunlarının çözümü için mücadele edeceklerini anlatan Aşırım, ekonomik anlamda kalkınma için de çalışmalar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz
ve partililer ile vatandaşlar katıldı.