Son Dakika Haberleri: Adil Aşırım Seçim Çalışmalarına Başladı

Adil Aşırım Seçim Çalışmalarına Başladı

41 dakika önce

AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım, Iğdır'da seçim çalışmalarına başladı.

Adil Aşırım Seçim Çalışmalarına Başladı, System.String[]
AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım, Iğdır'da seçim çalışmalarına başladı.

Aşırım, Ankara'dan geldiği Iğdır'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan araç konvoyuyla karşılandı.

Daha sonra şehir turu atarak AK Parti İl Başkanlığına gelen Aşırım, yol boyunca vatandaşları selamladı.

İl başkanlığı binası önünde kurulan platformda halka seslenen Aşırım, Iğdır'da yıllardır süre gelen sorunların çözüleceğini belirtti.

Kuracağı ekibiyle Iğdır'ın sorunlarının çözümü için mücadele edeceklerini anlatan Aşırım, ekonomik anlamda kalkınma için de çalışmalar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Iğdır, Adil Aşırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:25:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adil Aşırım Seçim Çalışmalarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]