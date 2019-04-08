Son Dakika Haberleri: Adil Biçer, 152 Yıllık Belediyenin 40. Başkanı Oldu

Adil Biçer, 152 Yıllık Belediyenin 40. Başkanı Oldu

1 saat önce

1867 yılında Türkiye'nin ilk kurulan belediyesi olduğu bilinen Simav Belediyesi'nde, bu güne kadar 39 başkan görev yaptı.

Adil Biçer, 152 Yıllık Belediyenin 40. Başkanı Oldu, System.String[]
1867 yılında Türkiye'nin ilk kurulan belediyesi olduğu bilinen Simav Belediyesi'nde, bu güne kadar 39 başkan görev yaptı. 40. olarak Belediye Başkanlığı görevine Avukat Adil Biçer seçildi.

1867 yılı ortalarında çıkan 'Belediye Yasası' kapsamında sel afetzedesi olduğu için, aynı yıl Belediye kurulan Kütahya'nın Simav ilçesinde ilk olarak Ahmet Talat Efendi ile birlikte 39 Belediye Başkanı görev yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan 'Mahalli İdareler' seçimi sonrası, AK Parti adayı Avukat Adil Biçer, 6 bin 977 oy alarak, Simav'ın 40'ıncı Belediye Başkanı oldu.

Gazeteci yazar Alaattin Gürırmak'ın 'Simavname' adlı kitabında yer alan bilgilere göre, İstanbul ve İzmir Belediyelerinin kuruluşu Simav Belediyesi'nden bir yıl sonra ifade edildi.

Gürırmak, Simav'ın bağlı olduğu Kütahya ilinin ise Simav'dan 5 yıl sonra kurulduğunu belirtti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

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