Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık'a da anlattık" - Son Dakika

Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık'a da anlattık"
05.04.2021 10:39
Simav'a ziyarete gelen Kütahya Belediyesi'nin Simavlı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçeye hizmet için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.
Simav'a ziyarete gelen Kütahya Belediyesi'nin Simavlı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçeye hizmet için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İlçemizi ve belediyemizi ziyaret eden hemşerimiz Prof. Dr. Alim Işık ile istişarelerde bulunduk. Başkan Işık'a jeotermale dayalı organize sera ile ilgili gelişmeleri, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından başlatılan ilk sondaj çalışmasını, yeni sanayi sitesi için yapılan hazırlıklar ile sonuçlanan projelerimizi anlattık. Hemşerimiz Işık'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı Kaptanlar Muslera ve Arda, Hatay yenilgisi sonrası takım arkadaşlarına esti gürledi Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor