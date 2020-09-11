Adil Demirbağ, 3 yıllığına Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, stoper mevkisinde forma giyen Adil Demirbağ ile 3 yıllığına anlaştı.

İttifak Holding Konyaspor, stoper mevkisinde forma giyen Adil Demirbağ ile 3 yıllığına anlaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen ve kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de yer aldığı imza töreninde yeni transfer Adil Demirbağ, kendisini 3 yıllığına Konyaspor'a bağlayan imzayı attı. Bucaspor, Karagümrük ve Adanademirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.



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