Adil Demirbağ, 3 yıllığına Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, stoper mevkisinde forma giyen Adil Demirbağ ile 3 yıllığına anlaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen ve kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de yer aldığı imza töreninde yeni transfer Adil Demirbağ, kendisini 3 yıllığına Konyaspor'a bağlayan imzayı attı. Bucaspor, Karagümrük ve Adanademirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:22 - Kaynak: DHA
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