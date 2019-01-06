İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, İslam peygamberi Hazreti Muhammed
'in kıyamet gününde arşın gölgesinde yer alacak gruplar arasında adil devlet yöneticisi ve gençleri saydığını belirterek, "Adil devlet yöneticisi herkese hakkını teslim edendir. Adalet aslında bir şey, nereyi hak ediyorsa oraya koymak, kim neyi hak ediyorsa ona hak ettiği şeyi vermektir." dedi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Silivri
Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu. Burada konuşan Yılmaz, insanoğlunun gençlik çağında paylaşımcı olduğunu söyledi.
İnsanın çevreyi daha iyi tanıyıp, diyalog kurmaya başladığı ve risk alabildiği bir dönemin gençlik çağları olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Çocukluk
çağında insan risk almaktan korkar, yaşı ilerledikçe değişir. İnsanoğlu gençlik çağında paylaşımcıdır. 30'lu yaşlara gelince biraz daha hayatın gerçeklerini görür ve realist olur. 40'tan sonra dünyaya düşkün olur. İnsanoğlunun dünyaya bakışında böyle bir farklılaşma vardır. Gençlik çağı bölüşmenin ve paylaşmanın çok canlı olduğu bir dönemdir. Bu yüzden insan hayatında gençlik çağı, milletin nazarında da gençler çok önemli bir yer tutar. Bu yüzden biz gençleri önemsiyor ve onlarla birlikte olmak istiyoruz. İstanbul'un Trakya
'ya açılan bu güzel ilçesinde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gençlerimizin bugün burada aynı secdeye baş koymaları ve dua etmeleri çok anlamlı ve önemli."
Yılmaz, gençlerin önleri açıldığı ve rehberlik yapıldığı zaman neler yapabilecek dirayete sahip olduklarını gösterdiklerini aktararak, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) kıyamet gününde Allah-u Teala'nın arşının gölgesindeki gruplar arasında adil devlet yöneticisi ve ibadette neşe bulan gençleri saymıştır. Adil devlet yöneticisi herkese hakkını teslim edendir. Adalet aslında bir şeyi, nereyi hak ediyorsa oraya koymak, kim neyi hak ediyorsa ona hak ettiği şeyi vermektir, eşitlik değildir. İşte o adil devlet başkanı, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgeleneceklerden biridir. İkincisi ise Allah'a ibadet duygusu içinde neşe bulan ve öyle bir duygu ortamında yetişen gençtir. Peygamberimiz de gençlere ayrı bir önem ve değer vermiştir. Hz. Ali, Cafer bin Ebu Talip, Mus'ab bin Umeyr, Muaz bin Cebel, Usame bin Zeyd gibi sahabelere genç yaşlarında sorumluluk vermiştir. Bu Peygamberimizin, gençlere verdiği değeri, gençlerin önlerinin açıldığı ve rehberlik yapıldığı zaman neler yapabilecek dirayete sahip olduklarını göstermiştir." diye konuştu.
Gençlere insanlığa hizmetin değerinin anlatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Gençlerimize hayatın anlamını ve değerini, kendilerinin değerini, insanlığın ve insanlığa hizmetin değerini öğrettiğimiz zaman geleceğimizden daha emin oluruz. Gençlerimizi ve nesillerimizi imanla, Kur'an ve İslam ile buluşturup onların kıbleye yönelen, insan haklarına saygılı, herkesin değerinin farkında olan kişiler olmalarını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, tesbihatın yapıldığı ve duaların edildiği buluşmaya; Silivri Kaymakamı Ali Partal, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş ile gençler ve vatandaşlar katıldı.
Program cemaate çorba ikramıyla sona erdi.