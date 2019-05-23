Adil Gevrek: 5 yılda hep birlikte bir başarı yakaladık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim, düzenlenen program ile iftarda bir araya geldi. Burada konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, 5 yılda hep birlikte bir başarı yakaladıklarını ifade etti.Kentteki bir otelde gerçekleştirilen iftar programında konuşan kulüp başkanı Gevrek, Malatya'yı hep birlikte futbol şehri yapacaklarını belirterek, "5 yıla dönüp baktığımız zaman gerçekten hep beraber hem büyük sıkıntılar yaşadık hem büyük başarılara imza attık. TFF 2'nci Lig'den Spor Toto 1'inci Lig'e, oradan Spor Toto Süper Lig'e yükseldik. Tabii bunlar kolay olmadı ama hep birlikte, beraber bunu başardık" dedi.Süper Lig'de bu sezon iyi bir noktada olduklarını dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki pazar günü bu sezonu bitirmiş olacağız. İnşallah pazar günü de Bursaspor maçını kazanır, Avrupa yoluna da hep beraber gitmiş olacağız. Tabii Evkur Yeni Malatyaspor'un sadece sportif anlamdaki başarısını değil birliği, beraberliği, her anlamda ortak değerimizi kurumsallaştırmamız lazım. En önemlisi altyapısına yatırım yapmamız lazım. Ekonomi anlamında da bizim hakikaten iyi yerde olmalıyız. Cumartesi günü mali kongremiz var. İnşallah mali kongrede de ekonomi anlamında önümüzdeki yılın bütçesini açıklayacağız. Ekonomik olarak da çok iyi bir yerdeyiz."Gevrek, Süper Lig'deki Anadolu takımlarının gelirinin, sadece Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen yayın geliri olduğunu kaydederek, "Bir Anadolu kulübünü sadece TFF'den gelen yayın geliriyle idare etmesi hakikaten zordur. Bunun için üreten olmamız lazım. Altyapıdan çıkan çocuklarımızı oynatmalıyız. Üretip, satan bir kulüp olmalıyız. Belki üretip, satan kulüp olmadık ama alıp satan bir kulüp olduk. Geçen sene 3 oyuncu sattık ve bu oyunculardan 4 milyon 250 bin Euro gelir elde ettik. Bu bir Anadolu kulübü için çok önemlidir. Türkiye'de Anadolu kulüpleri içinde bu sene en çok bonservis elde etmiş bir kulübüz. İnşallah üretip, satan bir kulüp oluruz" diye konuştu.Evkur Yeni Malatyaspor'un Malatyalıların ortak değeri olduğunu dile getiren Gevrek, "Evkur Yeni Malatyaspor, bütün Malatyalıların kulübüdür. Son zamanlarda sosyal medyada kulübümüzün siyasi malzeme yapılması bizi çok üzmüştür. Bunu asla doğru bulmuyoruz" dedi.