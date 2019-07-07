Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla resmiyete yakınız"
Son Dakika Spor Haber

Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla resmiyete yakınız"

38 dakika önce

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "25 Temmuz'da Avrupa maçımız var. Bu tarih öncesinde kadromuza bir kaç takviye daha yapmak uğraşındayız. Bu yönde yoğun bir mesai harcıyoruz.

Adil Gevrek:
Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "25 Temmuz'da Avrupa maçımız var. Bu tarih öncesinde kadromuza bir kaç takviye daha yapmak uğraşındayız. Bu yönde yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah görüştüğümüz bir kaç oyuncuyla resmiyete oldukça yakınız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu kampını Başkan Adil Gevrek de takip ediyor. Gevrek, sık sık Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan takımın son durumuna ilişkin de bilgi alıyor.

"Kadromuza bir kaç takviye daha yapacağız"

Takımın çalışmalarını iyi şekilde sürdürdüğünü dile getiren Adil Gevrek, "Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transferde bize faydalı olacağına inandığımız isimleri kadromuza kattık. Bu isimlerden Malatyaspor sadece bu sene değil, önümüzdeki sezonlarda da faydalanacaktır. Tabii 25 Temmuz'da Avrupa maçımız var. Bu tarih öncesinde kadromuza bir kaç takviye daha yapmak uğraşındayız. Bu yönde yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah görüştüğümüz oyuncularla resmiyete oldukça yakınız" ifadelerini kullandı.

"Kamp verimli geçiyor"

Gevrek, kampın verimli geçtiğini de kaydederek, "Hocamızla da konuştum, kampımız gayet verimli geçiyor. Kendisi gidişattan gayet memnun. Tabii onun elini güçlendirmemiz için bir kaç takviye daha yapmamız lazım. İnşallah bu sezon iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Avrupa, Evkur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ayrılıyor İşte Fenerbahçe'nin Merih Demiral transferinden kazanacağı rakam Galatasaray Aboubakar ile el sıkıştı! İşte yıllık ücreti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla resmiyete yakınız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]