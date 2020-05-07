Adil Gevrek: "Birkaç kulüp değil, geneline yakını liglerin bu süreçte başlatılmasına sıcak bakmıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adil Gevrek: 'Birkaç kulüp değil, geneline yakını liglerin bu süreçte başlatılmasına sıcak bakmıyor' - Son Dakika Spor

Adil Gevrek: "Birkaç kulüp değil, geneline yakını liglerin bu süreçte başlatılmasına sıcak bakmıyor"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek:

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.


Gevrek, futbola dönüş için en doğru zamanın seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Burada mevzu bahis olan insan sağlığı. Temaslı bir oyun için sosyal mesafeden bahsediliyor. Bunu nasıl yapacak sahadaki futbolcu? Akıl alır bir durum değil. Hem netliğe kavuşturulmayan noktalar da var. Örneğin herhangi bir kulüpte pozitif vaka tespiti sonrası nasıl bir prosedür uygulanacak? Herkesin kafası çok karışık. Sahadaki futbolcunun futbola konsantre olması kolay görünmüyor. Bu durum da tatsız, ilginç sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak. Bizim düşüncemiz ligin en doğru zamanda başlatılması" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:18 

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