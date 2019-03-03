Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: Bize Karşı Adaletsizlik Yapıldı

Adil Gevrek: Bize Karşı Adaletsizlik Yapıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, ligin 24'üncü haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "VAR sistemi doğru kullanılmıyor.

Adil Gevrek: Bize Karşı Adaletsizlik Yapıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, ligin 24'üncü haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabii hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturdu" dedi. 

Bugün kendilerine karşı büyük adaletsizlik yapıldığını savunan Gevrek, şunları söyledi: "Bugün olmayan bir penaltı verildi. Ben kararı bütün Türkiye kamuoyuna bırakıyorum. VAR'a gidilmiyor, hiçbir şekilde VAR'ın başındaki hakemler uyarmıyor mu? Bu yapılanlar haksızlıktır. Şimdi burada konuşacaksın, niye konuştun diye ceza kesecekler. O zaman susalım koyun gibi konuşmayalım. Bütün bu futbolcuların, şehrin emeği bir kişi tarafından çalınsın. Bu artık yeter."

Gevrek, VAR'ın olması gerektiğini her zaman söylediklerini hatırlatarak, "VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabii hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturuyor. Gerçekten bugüne kadar hep sustuk konuşmadık. Hakemler hakkında konuşmayalım, hakemlerimizdir dedik hata yapabilirler dedik. Ama bugünkü hata o kadar bariz bir hata ki baktığınız zaman yorumcular yorumlayacaklar. Kamuoyu yorumlayacak. Baktığınız zaman bunun penaltı olmadığını bütün Türkiye biliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:49 Kaynak: DHA

Başakşehir, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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