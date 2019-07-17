Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: "En az 3 transfer daha yapacağız"
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Adil Gevrek: "En az 3 transfer daha yapacağız"

3 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, en az 3 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Adil Gevrek:
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, en az 3 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Gevrek, yeni sezonda tüm takımlara başarı dileyerek, "2019-2020 sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçımız içeride Başakşehir ile oynanacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi görünüyor ama kolay maç yok. Bizim için içeride olması avantaj. UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz. Bu ayın 25'inde UEFA ön eleme maçımız var. İnşallah hem Avrupa hem Süper Lig'de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama önceliğimiz Avrupa" şeklinde konuştu.

"En az 3 transfer daha yapacağız"

Başkan Gevrek, en az 3 yeni oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını vurgulayarak, "Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak da Gökhan Töre ile anlaştık. Malatyaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hem Gökhan için hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 transfer daha yapacağız. Bu transferler yapılırken de geç kalıyoruz belki ama doğru transfer için gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var en doğru isimlerle en kısa sürede transferlerimizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Yayıncı kuruluş sorunu inşallah kısa süre içerisinde çözülür"

Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş hakkında yaptığı toplantı ile ilgili soruyu yanıtlayan Gevrek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu konuyla alakalı Fikret Orman açıklama yaptı. Bir şey söylemem doğru olmaz. Yayıncı kuruluş bizim için önemli. İnşallah kısa süre içerisinde bu sorun çözülmüş olur." - İSTANBUL
Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Evkur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
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