Adil Gevrek: "Fenerbahçe ile Prensipte Anlaştık"
1 saat önce
yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü
ile Sadık Çiftpınar
'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor
ile Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, sosyal medya hesabından, "Allah'ım şükürler olsun" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sadık Çiftpınar'ın DHA
'ya verdiği röportaj ve arşiv görüntüleri
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:36 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Leicester City Forması Giyen Adrien Silva'nın Peşinde
Fenerbahçe, Wolfsburg'da Oynayan Milli Oyuncu Yunus Mallı'yı Kiralamak İstiyor
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin Yeni Malatyaspor ile Anlaştı
Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı