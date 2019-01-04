Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: "Fenerbahçe ile Prensipte Anlaştık"

Adil Gevrek: "Fenerbahçe ile Prensipte Anlaştık"

1 saat önce

yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Adil Gevrek:
yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, sosyal medya hesabından, "Allah'ım şükürler olsun" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sadık Çiftpınar'ın DHA'ya verdiği röportaj ve arşiv görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:36 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor
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