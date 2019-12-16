Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli - Son Dakika Spor

Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli

6 saat önce

Kaan ÜLKER / Süper Lig'in 15'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli, System.String[]

"Artışı doğru bulmuyorum"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/

Süper Lig'in 15'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları tebrik ederek başlayan Gevrek, "Uzun zamandır galip gelemiyorduk. Bizim için anlamlı bir galibiyet oldu. İstanbul'da uzun zamandır maç kazanamıyorduk. İyi futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Geri kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Galip geldikten sonra belki hakem hataları konuşulmaz ama bugün öncelikle hakemi tebrik ediyorum. Ufak tefek sıkıntılar olabilir ama bugüne kadar konuşmadım, daha önceki maçlara baktığımız zaman birkaç maçımızda hakem hatalarıyla çok puan kaybettik. Galibiyet üstüne bu tür konuşmalar olmaz ama biz ligde hem bize hem diğer takımlara adaletli yönetim olsun. Ufak tefek hatalar olabilir. Bunlar doğal. Bariz hatalar olmasın. Yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN LİSANSLAMA TALİMATININ UYGULANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili de konuşan Gevrek, "Türkiye'de futbol ciddi sıkıntılar içerisinde. Özellikle finansal olarak ciddi sıkıntılar var. Lisanslama hakkında önemli bir talimat var. Çok önemli uygulamaydı. Bu uygulama, Türk futbolu adına doğru bir uygulamaydı. Biz zaten Yeni Malatyaspor olarak kesin olarak finansa dikkat eden bir kulübüz. Bu konuda çok defa söyledik. Finansa dikkat etmezsen de haksız rekabet oluyor. Ben o artışı doğru bulmuyorum. Belki zamanlama olarak da doğru olabilir. Diğer kulüpler istemiş olabilir ama federasyonun diğer kulüpleri koruması lazım. Biz istesek bile buna TFF'nin izin vermemesi lazım. Daha önce kulüplerimiz bu durumda ciddi borçlanmışlar. Bu borçlanmanın önüne lisanslama talimatı geçti. Biz Malatyaspor olarak bu anlamda dikkat ediyoruz. Artışında bizim işimize yaraması dışında kulübün borçlanmaması lazım. Artışın bizim için bir etkisi yok. Burada haksız rekabet oluyor. Ben takım olarak finansal anlamda dikkat ederken, diğer kulüplerin etmemesi tabii ki haksız. Diğer takımlar 300-500 fazla verirken haksız rekabet oluyor.  Bu haksız rekabetin önüne geçmek için lisanslama talimatının uygulandığı şekilde devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adil Gevrek açıklamalar


Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Bora Füzesi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider"
3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz"

Son Dakika Haberleri
16:13 Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı - Son Dakika Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor
16:03 Son Dakika | Galatasaray'la Emre Kılınç'la anlaştı - Son Dakika Spor
16:03 Başakşehir'in rakibi Lizbon'u tanıyalım - Son Dakika Spor
16:01 A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - 2 - Son Dakika Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]