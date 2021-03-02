Adil Gevrek: "İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk" - Son Dakika

Adil Gevrek: "İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk"

02.03.2021 22:57
Adil Gevrek:

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi mücadele ettikleri bir mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi mücadele ettikleri bir mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Gevrek, maçın hakemine de tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade ederek, "Sahamızda kazanmak istiyorduk, maçın geneline baktığımızda çok pozisyon var ama golle sonuçlandıramadık. Takımımız çok iyi oynaması bizi mutlu etti, gönül isterdi ki 3 puan alalım, en kötüsü 1 puan ile ayrılalım ama olmadı" dedi.

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'yı da sert bir dille eleştiren Başkan Gevrek, "Bugün sahada hakem yoktu. Hakem sahada ama aklı neredeydi bilmiyorum. Beşiktaş cephesi de aynı şeyi söyleyecektir. Ne düdük çaldığını kendisi de farkında değildi. Gözünün önünde olmayan korner, olmayan fauller, bir iki tane gözünden kaçar da bu kadar bariz hatalar olmaz. Hakemin aklı burada değildi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bağıran çağıran faulü alıyordu. Bu kadar kötü maç yönetilmez. Biz burada bütün takımlar için adalet istiyoruz. Önümüzdeki Denizlispor maçına bakacağız artım oradan 3 puan alarak araya girmek istiyoruz" diye konuştu.

Teknik Direktör arayışı konusunda da konuşan Gevrek, Denizlispor maçına da sportif direktör Ali Ravcı ile çıkacaklarını belirterek sonrasına bakacaklarını ifade etti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adil Gevrek: 'İyi oynadığımız bir maçta mağlup olduk' - Son Dakika Spor


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