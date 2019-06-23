Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: Jahovic ile görüşüyoruz, büyük ihtimalle anlaşacağız
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Adil Gevrek: Jahovic ile görüşüyoruz, büyük ihtimalle anlaşacağız

1 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlere devam ettiklerini belirterek, Konyaspor'un 32 yaşındaki santrforu Adis Jahovic ile görüştüklerini söyledi.

Adil Gevrek: Jahovic ile görüşüyoruz, büyük ihtimalle anlaşacağız, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlere devam ettiklerini belirterek, Konyaspor'un 32 yaşındaki santrforu Adis Jahovic ile görüştüklerini söyledi.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Sergen Yalçın salı günü ilk idmanına çıkacak. Malatya ekibi, UEFA Avrupa maçlarına yetişmesi için de transfere başladı. Yeni Malatyaspor, ilk olarak 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
"5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Kulüp başkanı Gevrek, hem ligde hem de UEFA maçlarında başarılı olmak için çabaladıklarını belirterek, "Fofana'nın yanı sıra başka futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor. 5-6 tane transfer yapacağız. Konyaspor'dan Adis Jahovic ile görüşüyoruz, kulübüyle görüşüyoruz, büyük ihtimalle anlaşma sağlayacağız. Mevcut oyuncularımızın yanı sıra 5-6 transferi daha kadromuza katarsak hazır hale gelmiş olacağız. Mevcut olan futbolculardan Murat Yıldırım ile anlaştık, Guilherme ile anlaşmak üzereyiz. Diğer futbolcularımız ile de görüşüyoruz" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
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