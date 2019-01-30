Son Dakika Haberleri: Adil Gevrek: "Kamara'yı Bekliyoruz"

Adil Gevrek: "Kamara'yı Bekliyoruz"

39 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, prensip anlaşmasına varılan Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'yı beklediklerini söyledi.

Adil Gevrek:
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, prensip anlaşmasına varılan Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'yı beklediklerini söyledi. Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da prensip anlaşmasına varılan Aboubakar Kamara'nın akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. 

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, "Tam kesin değil, bekliyoruz daha bir anlaşma olmadı. Kamara'yı bekliyoruz. Şuanda başka bir transfer yok, sadece bekliyoruz" dedi. 

Prensip anlaşmasına varılan Kamara'nın bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:14 Kaynak: DHA

Türkiye, Fulham, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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