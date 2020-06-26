Adil Gevrek: Ludogorets'ten Jody Lukoki'nin transferini tamamladık

İşte Radyospor'a konuşan Adil Gevrek'in açıklamaları...



"Sezonun ilk yarısını 24 puanla tamamladık. Fakat ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında kritik bir galibiyet aldık ve kötü gidişe son verdik. Bu hafta rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi bir takım, Fenerbahçe maçından puan ve puanlarla döneceğiz." dedi.









"BIFOUMA VE GÖKHAN TÖRE'YE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF YOK"



Lukoki ile ön protokol imzaladık. Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'ye Beşiktaş'tan gelen teklif yok. Fakat Bifouma'ya yurt dışından gelen teklif var. Amacımız şu anda ligde kalmak, maçlarımıza konsantre olduk."



JODY LUKOKİ KİMDİR?



15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor. Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.



5 SEZONDUR LUDOGORETS FORMASİ GİYİYOR



Yıldız futbolcu Ludogorets formasıyla 140 maça çıktı ve 35 gol atma başarısı gösterdi. Lukoki bu sezonun ilk yarısında ise 25 maçta 10 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Lukoki sadece Avrupa Ligi'nde 5 gol atma başarısı gösterdi. Ajax alt yapısında yetişen ve Bulgar ekibi Ludogorets ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro... Lukoki kariyeri boyunca 270 maçta forma giyerken 42 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu 42 sarı kart gördü ancak kariyeri boyunca kırmızı kart görmedi.



