Adil Gevrek'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulubü Başkanı Adil Gevrek ve yöneticiler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil gevrek ve yöneticiler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

İstişarede bulunmak üzere ziyarette bulunduğunu aktaran Gevrek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde Milli takımımızın Malatya'da bir maç yapması ile ilgili olarak federasyon başkanımızdan söz aldık. Onunla alakalı olarak stat çevresinde yapılması gereken çalışmalar var. Başkanımızla bu çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanır. Milli takımın bir şehirde maç yapması çok önemlidir. Milli Takımımızı Malatya'da görmek istiyoruz. Malatya şehri bunu hak ediyor."

Şehrin marka değerini yükseltmek ve daha iyi noktalara ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Gevrek, "Futbol köyü" projesiyle bölgede büyük bir yatırım yapacaklarını kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise stat çevresinde çalışmalar yaptıklarını ve ulaşımla ilgili sorunlar için çalıştıklarını belirtti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetiminin çalışmalarını takdir ettiklerini ve ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Başkanımızın ifade ettiği gibi stat çevresinde yapılması gerekenler ile stada ulaşım noktasında yeni aksların yapılması ile erişim daha rahat bir hale gelecektir. Mevcut yollar buna yeterli gelmemektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut yollara alternatif olarak 30 metre genişliğinde yeni bir yol yapılması noktasında çalışmalar başlatıldı. Bu yolumuzun birinci kısmını çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlamaktayız. İkinci kısmı için ise gerekli kamulaştırma çalışmalarını tamamlayarak yolumuzu Battalgazi yoluna bağlanması ile ilgili çalışmalarımızı da başlatacağız. Bu yolumuzu inşallah Milli Maçtan önce tamamlamış olacağız."

Gürkan, "Futbol köyü" projesinin Malatya ve bölge için önemli olduğunu belirterek, proje için ellerinden gelen desteği göstereceklerini kaydetti.

Ziyarete, BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp ikinci Başkanı Selim Pilten, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile kulüp yöneticileri katıldı.