Adil Gevrek'ten hakem eleştirisi: "İlk maçta böyle olursa işimiz zor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3-0 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirerek, "Yenilgiyi hakeme bağlamıyorum ama verilen penaltının asla penaltı olduğunu düşünmüyorum. VAR var diyoruz ama yok. Çok basit bir penaltı. İlk maçta böyle olursa işimiz zor" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Başkanı Adil Gevrek maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, "Öncelikle yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Ligimiz başladı. Sakatsız belasız bir lig olur. Pandemi devam ediyor, kolay bir lig olmayacak. İnşallah Süper Lig'i hayırlısı ile bitiririz. Sezonun ilk maçını oynadık. Bugün iyi oynadık ama futbolda böyle sonuçlar var. Sezona her zaman iyi başlıyorduk ama bugün öyle olmadı. Sonu inşallah bizim için iyi olur. İlk maçlarda bu mağlubiyetler eksiklerimizi görmek adına önemli. Yapacağımız transferler var. 3-0 yenildik ama takımızı iyi gördüm" ifadelerini kullandı.Hakem Abdulkadir Bitigen'in son goldeki penaltı kararını eleştiren Adil Gevrek, "Ligin başında aslında konuşmamamız lazım ama böyle basit penaltılar vermek de doğru değil. Yenilgiyi hakeme bağlamıyorum ama verilen penaltının asla penaltı olduğunu düşünmüyorum. VAR var diyoruz ama yok. Çok basit bir penaltı. Ligin ilk haftalarında böyle hataların son bulmasını istiyoruz. İlk maçta böyle olursa işimiz zor. Hakem hatalarının da az olduğu inşallah bir sezon olur. Bu kadar basit penaltıların verilmemesi lazım. Hakem hatasının ve sakatlıkların az olduğu lig olsun. Bugün yenildik ama maraton uzun. Camiamız rahat olsun; sakatlarımız var, yapacağımız transferler var. Daha iyi bir takım olacağız" diye konuştu.