Adil Gevrek'ten hakem Halis Özkahya tepkisi

Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gevrek, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa ile yaptığı maçta teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncu Robin Yalçın'ın kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, "Hata da futbolun bir parçası. Ancak pazar günü maalesef çok ciddi hatalar oldu. Kırmızı kart kararı çok ağırdı. Faul verilir mi verilmez mi tartışılan bir pozisyon var. Yediğimiz bir gol... Sergen Yalçın sakin biri. Hoca çizgiyi ihlal etmiş olabilir. Kart da verebilirsin. Hakemin tavrı ve vücut diliyle yaptığı hareketler bizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.



Hiçbir takımın hakem hatalarından etkilenmemesi gerektiğini vurgulayan Adil Gevrek, "Bir hakem; hocayı, futbolcuyu ve teknik adamı cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareketleri kamuoyu izlerse görür. Üstüne üstüne gitti. Biraz da olayı gerdi. Bizi ciddi bir şekilde üzdü. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. VAR ile yüzde yüz adaleti sağlayamazsınız ama VAR, yüzde 80 hataların giderilmesi için." diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a ceza vermesi halinde itiraz haklarını kullanacaklarını kaydeden Gevrek, "Mutlaka savunmamız olacak. Hoca ve futbolcu ceza alıyor. Hakemi de değerlendirmeleri lazım." şeklinde görüş belirtti.



"18 kulübün Türk futbolu için mücadele etmesi gerek"



Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kuruluna başarı dileğinde bulundu.



Yeni yönetimin Türk futbolu için hayırlı olmasını dileyen Gevrek, "Hem olağanüstü genel kurulu yaptık hem de önemli konuları görüştük. Birlik ve beraberliğin olması çok önemli. Birbirimizle rekabet içindeyiz ama bir masanın etrafında 18 kulübün Türk futbolu için mücadele etmesi gerek. Bugün, o günlerden biriydi. Daha önce Kulüpler Birliği Vakfında beraber çalıştığımız Fikret Orman'a da teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetime de başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Anadolu'dan şampiyon çıkması lige ayrı bir renk katar"



Sarı-siyahlı kulübün başkanı, bir basın mensubunun "Bu sezon bir Anadolu takımının Süper Lig'de şampiyon olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Şu an zirvede 3 kulübün olması çok önemli. Anadolu takımlarının şampiyonluk yarışının içinde olması Türk futbolunun kalitesini artırır. Neden olmasın? Anadolu'dan da şampiyon olsun. Bu, lige ayrı bir renk katar. Marka değerini artırır. İyi bir takımız. Süper Lig'de oynadığımız oyunla seyir keyfi veren bir takımız. Hedefimiz var. Yarışın içinde olmak isteriz."