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Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret
6 saat önce
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.
Ziyarette Nihat Özdemir, Adil Gevrek'e A Milli Takım forması takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:36
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