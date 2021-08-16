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Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması - Son Dakika

Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması

16.08.2021 13:25

- Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması Adil Gevrek: "En az 4 transfer daha yapılacak" Başkan Gevrek: "Trabzonspor karşısında iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, en az 4 transfer daha yaparak takıma katkı sağlayacak futbolcuları sarı-siyahlı...

- Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması

Adil Gevrek: "En az 4 transfer daha yapılacak"

Başkan Gevrek: "Trabzonspor karşısında iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz"

MALATYA - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, en az 4 transfer daha yaparak takıma katkı sağlayacak futbolcuları sarı-siyahlı ekibe katmak istediklerini belirtti. Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Doğu Anadolu ekibine gelmek istediğini de söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yapılan ve gerçekleştirilmesi planlanan transferler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuların transferlerinin geleceğe yatırım yapmak adına gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Gevrek, "Biliyorsunuz, sezon başından bu yana yapmış olduğumuz iç transferler oldu. Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, forvet Teetteh ve orta saha Mallan'ın sözleşmesi bitmişti. Bunlar kiralık olarak gelmişti, bu iki transferimiz yapıldı. Daha sonra Aabid transferi ve daha sonra Haddadi transferi gerçekleştirildi. Baktığınız zaman genç transferler bu sene çok yapıldı. Bu gençler yatırımlıktır, bu gençler Malatyaspor'un geleceğini kurtaracaklar" dedi.

"Görüştüğümüz oyuncular var"

Gerçekleştirilen transferlerin ses getiren isimler olduğunu dile getiren Adil Gevrek, 4 transfer daha yapacaklarını belirterek, "Takımın iskeletine baktığınız zaman iyi bir takımımız var ama eksik bir takımımız olduğunu biliyoruz. Bizde bunun farkındayız. Transferler yapılacak, kamuoyu ve taraftarlarımız merak etmesin. En az 4 transfer daha yapılacak. Yapacağımız transferler nokta transferler olacak. Haber beklediğimiz oyuncular var. Görüştüğümüz oyuncular var. Yapmış olduğumuz transferler ses getiren isimler oldu. Bu isimlerin takıma katkı sağlayacağına, değer katacağına inanıyoruz. Gelecek oyuncularında direkt takıma katkı sağlayacak transferler olması gerekiyor. Zaman olarak geç kalmış olabiliriz ama önemli olan geç kalmak değil, önemli olan doğru transferi yapmak. Takıma katkı sağlayacak isimleri getirmek buraya. Bizim beklentimiz geç kalmamızın sebebi budur. Hem sportif direktörümüz, hem teknik heyetimiz, hem de transfer komitemiz çalışıyor. İstişare içinde birlikte, beraber çalışıyor. Doğru isimler üzerinde hem fikir olduğumuz zaman Yeni Malatyaspor'a transferleri yapacağız. Şuan yakın olduğumuz 2 oyuncumuz var. İnşallah en kısa süre içerisinde onlar biter. İmzalar atılmadan transferler yapılmış olmaz. Ön görüşmelerimiz yaptık, en azından önümüzdeki hafta 1-2 transferi bitiririz. En az 4 transfer daha yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Sadık Çiftpınar'ı, Yeni Malatyaspor'da görmek istiyoruz"

Sadık Çiftpınar ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'den ayrılması durumunda başarılı futbolcunun Yeni Malatyaspor'a gelmek istediğini aktaran Başkan Gevrek, "Sadık Çiftpınar gündemimizde. Tabii ki Fenerbahçe'den ayrılırsa. Sadık ile bir görüşmemiz oldu. Biliyorsunuz, Sadık daha önce burada bizimle büyük başarılara imza attı. Bizimle şampiyonluk yaşadı, UEFA'ya gittik onunla beraber. Hem bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Malatyaspor'da gerçekten seviliyor. 4-5 kulüpten kendisine teklif var. Bize söylediği, 'Fenerbahçe'den ayrılırsam ilk geleceğim Malatyaspor olur, Malatyaspor'a gelirim' dedi. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'den bir ayrılık olursa biz kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirip, tekrar Malatyaspor'da görmek istiyoruz. Diğer transferlerimiz net olmadığı için burada isim vermek iyi olmaz" şeklinde konuştu.

Adil Gevrek, Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Trabzonspor ile oynanacak müsabakada sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini sözlerine ekleyerek, "Bugün Trabzonspor ile oynayacağız. Güçlü bir takım, en hazır olan takımlardan bir tanesi. Ama biz de kendi sahamıza çıkacağız, yeter ki inanalım. Rabbimin izniyle iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Statta birlikte takımımızı destekleyelim. İnşallah bundan sonra birliğimiz daim olur" şeklinde konuştu.

Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması
Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması
Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması
Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Malatyaspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adil Gevrek'ten, Sadık Çiftpınar açıklaması - Son Dakika Spor


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