Adil Gevrek: "Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi lazım" - Son Dakika
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Adil Gevrek: "Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi lazım"

18.04.2022 23:17
Adil Gevrek: "Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi lazım"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahada iyi bir mücadele olduğunu belirten Gevrek, "Ligin son 5 haftası. Bizim için sadece mücadele vardı, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligden düştük ama genç oyuncularımız mücadele etti, tebrik ediyorum. Türk futbolunda gerçekten yaşanmayacak çok şeyler yaşandı. Belki biz ligden düştük, kötü oynamış olabiliriz, bu futboldur. Futbolda kötü gidişatlar olabilir. 8 yıldır başkanlık yapıyorum. Malatya'da iki kez şampiyonluklar yaşadık. Bu sene kötü sezon geçirdik, kötü de oynadık ama bir gerçek var ki Türk futbolunda her şeyin incelenmesi lazım. Dünyada hiç görülmemiş skandallara imza atıldı. Bunlarla beraber TFF Başkanı istifa etti, hukuki işlerden sorumlu yönetici ve MHK Başkanı 2,3 kere istifa etti. Bu işin içerisinde VAR konuşmalarının incelenmesi lazım. Oradan çok şey çıkacak, açık açık söylüyorum. Çok duyumlar alıyoruz. Bunlarla beraber ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Türk futbolunun bu sene incelenmesi lazım. Ben başarı gösteren takımlara gölge düşürmek istemem. Trabzon'un bu sene göstermiş olduğu mücadele ve hak ettiği yerdeler. Bugün Konya'nın mücadelesine gölge düşürmek istemeyiz ama ligde bu sene ciddi sıkıntılar olduğunu tüm Türkiye, UEFA ve FIFA da söylüyor. Bu ciddi sıkıntılarla Malatya olarak büyük sıkıntılar yaşadık. Hakem hatalarından çok ciddi puanlar kaybettik. Sadece biz değil, rakipler de kaybetti. Rize o kadar ciddi puanlar kaybetmiş ki. Biz kendi hatalarımızla puan kaybedebiliriz ama hakemlerden dolayı kaybedilen puanlar, bir de VAR'ın olduğu bir yerde kaybedilen puanlar. Biz düştük iddiamız yok, 38. dakikada bile yüzde yüz kırmızı kart verilmedi. Bir iddiamız olmayabilir ama bugün de verilmedi. Hatalar olacaktır, olmalıdır ama VAR'ın başındakilerin hataları görmesi lazım. Özellikle bizim Altay maçında VAR hakemi, orta hakeme ver penaltıyı gitsin duyumunu aldım. Bu konuşmalar açıklanmalı. Yeni MHK geldi. İnşallah başarılı olurlar. Gerçekten işin ehli olan insanlar. Onlardan ricamız madem geldiler, geçmişle alakalı ciddi sıkıntılar var. Belki bize bir faydası olur olmaz ama incelemeleri lazım. VAR konuşmalarının açıklanması lazım. Bu ligle alakalı çok fazla duyumlar var da konuşmak istemiyorum. Ligin ciddi bir şekilde incelenmesi lazım" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç/İHA)

Adil Gevrek: Türk futbolunda bu sezon her şeyin incelenmesi lazım

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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