Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları - Son Dakika
Son Dakika Spor Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları - Son Dakika Spor

Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.

Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.


Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ağırladı. Vodafone Park'ta gerçekleşen buluşma sıcak bir ortamda geçerken, dostluk mesajları verildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya'dan getirdiği yöresel lezzetlerden oluşan hediyeyi Ahmet Nur Çebi'ye takdim etti. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:57 Kaynak: İHA
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