Adil Gür hakkında o sözleri nedeniyle suç duyurusu - Son Dakika
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Adil Gür hakkında o sözleri nedeniyle suç duyurusu

6 saat önce

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği Rus kadınlarına ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Adil Gür hakkında o sözleri nedeniyle suç duyurusu, System.String[]
A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği Rus kadınlarına ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Orhan Nezih Olmaç, bir televizyon kanalında 1 Mart 2020'de katıldığı yayında, Rus kadınlarını hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Olmaç, Adil Gür hakkındaki şikayet dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"KAMU BARIŞI AÇISINDAN ZARARLI GÖRÜYORUZ"

Avukat Olmaç, "Son derece hassas olan şu günlerde, zaten Rusya ve Suriye ile ilişkilerin sıkıntılı olduğu halkı bir şekilde galeyana getirecek, içerdeki azınlık halkı veyahut farklı dine, ırka mensup vatandaşları tahrik veya aşağılayacak birtakım açıklamaların yapılmasını kamu güvenliği ve kamu barışı açısından son derece zararlı görüyoruz" dedi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMİŞTİR"

Dilekçede, "Şüpheli ekran başındaki Rus asıllı kadınlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özür dileyerek yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiş ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı veyahut yabancıları açık hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu suçu basın yoluyla ulusal kanalda tüm halka hitap ederken işlemiştir" denildi.


- İstanbul
İstanbul, Adil Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
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