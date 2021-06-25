Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen 4 sanığa ceza çıktı - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK
) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz
'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul
'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "örgüt yöneticiliği" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay hapis, Zafer Çay
'ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. "Örgüt üyeliği " suçundan ise sanık Alper Karabulut 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılırken, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım
ise daha önce aynı suçtan hüküm giydiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi. Firari sanık Cihat Yıldız hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmedildi.
- İstanbul