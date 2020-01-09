ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLADIKLARI İDDİA EDİLEN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

-SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Rüştü Karakaya, Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay ve Alper Karabulut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.