ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLADIKLARI İDDİA EDİLEN SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, örgütün mahrem yapılanmasında bulundukları iddia edilen sanıklar Zafer Çay ve Rüştü Karakaya hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ve Alper Karabulut'a ise "örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Firari sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Rüştü Karakaya, Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay ve Alper Karabulut Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İKİ SANIĞA YÖNETİCİLİK

Mütalaada, sanıklar hakkıda "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan dava açılmışsa da suçun maddi ve manevi yasal unsurları oluşmadığı kaydedildi. Sanık Zafer Çay hakkında sanığın mahrem yapıda yer alan şahıslarla irtibatını gösteren HTS kayıtları, Bankasya hesap hareketleri, tanık ifadesine göre subaylardan sorumlu il sorumlusu olduğu, gizli tanık Aksiyon'un beyanları, öğretmen olarak tabir edilen örgüt mensuplarının üstü konumunda görev yapması, Adil Öksüz'ün kaçmasında rol alması nedeniyle "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Sanık Çay hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından beraat istendi.

Sanık Rüştü Karakaya hakkında da mahrem yapıda yer alan şahıslarla irtibatını gösteren HTS kayıtları, Bankasya hesap hareketleri, mahrem yapılanmada sorumlu veya il düzeyinde sorumlu olduğunu belirten tanık beyanları, gizli tanık Aksiyon'un beyanları, öğretmen olarak tabir edilen örgüt mensuplarının üstü konumunda çeşitli illerde astsubay il sorumlusu olarak görev yapması ve Adil Öksüz'ün kaçmasında rol alması nedeniyle örgüt yöneticisi olmak suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Karakaya'nın, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarından ise beraati istendi.

KAYINBİRADERE ÜYELİK SUÇUNDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİSanık Ali Sami Yıldırım'ın Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olması, bu şahısla örgütsel irtibatının bulunduğu, darbe eyleminin önceden haberdar olduğunun belirtilmesi ve Bylock kullanıcısı olduğu, Adil Öksüz'ün örgütsel konumunu bildiği, Adil Öksüz'ün serbest kalmasında sonra bu şahsı aldığı, konumunu ve darbe teşebbüsü eylemindeki görev ve yetkilerini bilmesine rağmen ilgili makamlara bilgi vermediği belirtilerek "FETÖ/PDY örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.Sanık Alper Karabulut için ise örgüt tepe yöneticisi olan Cemal Türk ile 2 kez telefon görüştüğü, sabit hatlar üzerinden asker şahıslarla ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma ve kovuşturma kaydı olan şahıslarla ardışık olarak arandığının tespit edildiği, Bankasya hesap hareketleri, Mehmet Tekin, Serdar Yılmaz, Ahmet Oğuzhan Yanık ve gizli tanık Aksiyon'un beyanları, kod adı kullanması, örgütün mahrem yapılanmasında yer alması öğretmen olarak tabir edilen örgüt mensuplarının üstü konumunda görev yapması, Adil Öksüz'ün kaçmasında rol alması nedeniyle "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın "Resmi belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından beraati istendi.

BİR SANIK HAKKINDAKİ DOSYANIN AYRILMASI İSTENDİMütalaada, yakalama emri bulunan sanık Cihat Yıldız hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi.

DURUŞMA SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİSanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, sanıklar Alper Karabulut, Ali Sami Yıldırım, Rüştü Karakaya ve Zafer Çay hakkındaki tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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