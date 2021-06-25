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"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davasında sanıklara hapis cezası verildi - Son Dakika

"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davasında sanıklara hapis cezası verildi

25.06.2021 21:43

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısının, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini bildirmesi üzerine, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmaları soruldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Rüştü Karakaya'yı "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilebilecek bir hal gözlemlenmediğinden ve bu konuda vicdani kanaat oluşmadığından cezada indirime gitmezken, sanığın tutuklu olduğu "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tahliyesine, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olma" suçundan hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklardan Zafer Çay'ı "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay, sanık Alper Karabulut'u ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarının yasal unsurları oluşmaması ve delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

Heyet, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi sanık Ali Sami Yıldırım'ı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederken, sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde de aynı suçtan yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırılması, cezasının da Yargıtay tarafından onandığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasından 7 yıl 6 ay düşürülerek, 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay ile örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bölgesi'ndeki tüm astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki örgüt üyesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede, Adil Öksüz'ün terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittiği ve tekrar dönerek darbe girişimini hayata geçirdiği belirtilerek, bulunduğu yerden havalimanına, sonraki süreçte de kaçmasına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı araçla 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'te geldiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

Diğer sanıkların da Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği ifade edilmişti.

Akıncı Hava Üssü, Adil Öksüz, Mahkeme, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında sanıklara hapis cezası verildi - Son Dakika


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