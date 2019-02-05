Adil Öksüz'ün Kayınvalidesinin Yargılandığı Dava

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgütün "TSK
imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü
'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice
Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu.
İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatları, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.
Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın imza örneklerinin alınmasını ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.
Sanığın Akyazı
İlçe Seçim Kurulu ve Ferizli
Noterliğinde bulunan imza aslını içeren belgeler ile bilirkişiden Bank Asya
raporunun istenmesine, sanığın imza ve yazı örneklerinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.
Süreç
Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül
'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadeleri yer alıyor.