Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanması sürüyor - Son Dakika

Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanması sürüyor

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

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Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yıldırım katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Heyet değişikliğinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Söz alan sanık avukatı da sanığın imza incelemesinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın gelecek celse duruşmada hazır olması için davetiye çıkarılmasına ve Bank Asya'daki kredi kartı ve hesap sözleşmesindeki imzanın kendisine gösterilerek bu hususta beyanının alınmasına karar verdi.

Sanık avukatına Yıldırım'ın sözleşme tarihine yakın ve öncesinde başka amaçlarla imza attığı 5 kurumun adını bildirmesi için süre verilmesine, kurum adları bildirildiğinde belge asıllarının mahkeme tarafından istenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Süreç

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın, Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Hatice Yıldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanması sürüyor - Son Dakika

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