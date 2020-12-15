Adil Öksüz'ün kuzenine, 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin TSK imamı firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Emre Öksüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık sorgusunda 'ByLock'u, Berat Koşucu adlı arkadaşının yurt dışına gideceği sırada haberleşmek amacıyla telefonuna yüklediğini ileri süren Öksüz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Serbest bırakılan Öksüz hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldı. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Öksüz ile avukatı katıldı. Savcı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak Öksüz'ün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BERTAAT TALEP ETTİSavunmasını yapan Öksüz, 'ByLock'u telefonuna arkadaşı ile haberleşmek için yüklediğini, bunun dışında örgütle bağlantılı olduğunu ispatlayan bir delilin bulunmadığını ileri sürdü. Avukatı da Öksüz'ün, FETÖ ile hiçbir organik bağının bulunmadığını belirterek, mahkemeden beraat talebinde bulundu. Avukat, mahkemenin ceza vermesi durumunda ise müvekkilinin 'ByLock' konusundaki samimi ikrarları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerini uygulamasını talep etti.6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Öksüz'e, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kullandığını ikrar ettiği programın terör örgütünün kullandığı haberleşme programı olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığını belirterek, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol hükmünün ise devam edeceğini bildirdi.