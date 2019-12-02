"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin çıkışında basın mensubunun sorusunu cevapladı.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Beraat eden kişi görevine neden dönemiyor?" sorusunu yanıtladı: Elbette ki güvenmeyeceğim